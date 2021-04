Pięć miesięcy zbrodni na północy Etiopii

Mimo blokad dostępu i internetu coraz więcej wiadomo o zbrodniach Etiopii i Erytrei w regionie Tigraj.

Pielęgniarz Seid Mussa jest jednym z kilkudziesięciu tysięcy uchodźców z regionu Tigraj na północy Etiopii w obozach w sąsiednim Sudanie. Przed ucieczką pracował w szpitalu w mieście Humera razem z – jak mówi – blisko 400 innymi Tigrajczykami. Uciekł już, formalnie, nie jako przedstawiciel tej grupy etnicznej. Władze sąsiedniej prowincji Amhara wydały bowiem Tigrajczykom nowe dowody osobiste – po amharsku (Tigrajczycy mają swój język) i bez jakiejkolwiek informacji o tym, że Mussa jest Tigrajczykiem (wcześniej dowody miały odniesienie do grupy etnicznej).

Mussa uciekł razem z tym dokumentem i pokazał go reporterom Associated Press. Mówi wprost: Amharowie i sprzymierzone z nimi władze federalne Etiopii chcą wymazać Tigraj i 6 mln Tigrajczyków z mapy świata.

Od rozpoczęcia wojny między lokalnymi władzami Tigraju a federalnymi siłami Etiopii wspieranymi przez Erytreę na początku listopada 2020 r. w regionie działa ścisła blokada informacyjna – nie ma internetu, a media i organizacje humanitarne czy prawnoczłowiecze nie mają tam dostępu. To dzięki uchodźcom w Sudanie coraz więcej wiadomo o okrucieństwach wobec Tigrajczyków. Są dowody na masakry cywilów, czystki etniczne, możliwe zbrodnie przeciw ludzkości, katastrofalną sytuację humanitarną, a teraz też na biurokratyczną systematyczność działania władz Etiopii.

Zbrodnie po cichu

Wojna w Tigraju to nowy akt historii ciągnącej się na północy Etiopii w zasadzie od lat 60. XX w., choć układ sił zmienił się całkowicie. Listopadowa inwazja sił federalnych na Tigraj była bezpośrednią reakcją na przeprowadzone w tej prowincji we wrześniu zeszłego roku wybory. Była to jedyna prowincja, która zdecydowała się zignorować decyzję władz federalnych o przełożeniu elekcji do parlamentu z powodu pandemii koronawirusa. Wybory w Tigraju wygrał Tigrajski Front Wyzwolenia Ludowego (TPLF), co nie było żadnym zaskoczeniem, bo partia cieszy się ogromną popularnością w regionie. W październiku TPLF uznał, że w obliczu braku wyborów w skali kraju wygasł mandat premiera Abiya Ahmeda i odmówił dalszego uznawania władz federalnych, co sprowokowało inwazję.

Siły federalne, wspierane przez regionalne jednostki m.in. z Amhary (która twierdzi, że chce odebrać Tigrajczykom rdzennie amharskie ziemie) oraz wojska Erytrei, bardzo szybko opanowały główne miasta i obaliły formalny regionalny rząd TPLF. Wojna jednak trwa, bo TPLF nadal kontroluje sporą część górzystej prowincji i ma szerokie poparcie. O szczegółach wiadomo niewiele przez blokadę informacyjną. To, co wiadomo, jest jednak przerażające.

Na początku kwietnia CNN opublikował nagrania z Mahibere Dego w Tigraju pokazujące wojska federalne metodycznie rozstrzeliwujące związanych tigrajskich cywilów. Na nagraniu słychać rozmowy żołnierzy o tym, by nikogo nie oszczędzić, ale równocześnie – by oszczędzać naboje. Wideo zostało szczegółowo przeanalizowane ze wsparciem Amnesty International, aby potwierdzić jego oryginalność.

Wcześniej stacja informowała o innych masakrach cywilów, w tym w trakcie uroczystości religijnych, alarm podnoszą też Lekarze Bez Granic i wiele innych organizacji. Zarówno siły etiopskie, jak i erytrejskie są oskarżane o masową przemoc seksualną. Amerykański sekretarz stanu Anthony Blinken mówi wprost o czystkach etnicznych. „Poważne zaniepokojenie” sytuacją wyraziły wspólnie rządy państw G7, a na początku marca Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka zaapelował o niezależne śledztwo w sprawie możliwych zbrodni przeciw ludzkości. Na to na razie nie ma jednak szans, bo Etiopia odmawia dostępu do Tigraju nawet organizacjom humanitarnym.

A te są tam potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Stany Zjednoczone poinformowały, że przekażą dodatkowe 152 mln dol. na pilną pomoc niezbędną do tego, by uniknąć katastrofy głodu oraz zapaści służby zdrowia i zapewnić schronienie dla niemal miliona osób, które uciekły z domów. USAID dodała, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć i zaapelowała o dostęp przynajmniej w celu dystrybucji wsparcia.

Etiopski rząd nie zaprzecza, że w Tigraju dochodzi do mordów, a sytuacja humanitarna się pogarsza. Apeluje jednak, by nie „spieszyć się z obwinianiem”.

Erytrea może się wycofać

Na tle natłoku koszmarnych informacji z Tigraju jedynym pozytywem jest zapowiedź z początku kwietnia wycofania wojsk Erytrei. Ten autarkiczny kraj, przez Freedom House oceniany jako mniej wolny nawet od Korei Północnej (gorsze są jedynie Syria i Tybet), jeszcze do 2018 r. pozostawał w stanie wojny z Etiopią (która od 1950 do 1991 r. okupowała Erytreę). Za jej zakończenie premier Abiy Ahmed dostał w 2019 r. pokojową Nagrodę Nobla. Od tego czasu Erytrea i federalne władze Etiopii są bliskimi sojusznikami i wspólnie walczą z TPLF.

Historia relacji między tymi trzema siłami jest zresztą bardziej zagmatwana. Ludowy Ruch Wyzwolenia Erytrei (EPLF) i TPLF były bliskimi sojusznikami do lat 90. (Tigrajczycy i Erytrejczycy należą do blisko spokrewnionych grup etnicznych). EPLF walczył z okupacją etiopską z baz w tigrajskich górach. W tym samym czasie TPLF stał na czele partyzantki dążącej do obalenia Dergu, komunistycznego rządu wojskowych w Etiopii. W 1991 r. TPLF przejął władzę w Etiopii, a EPLF w Erytrei. Od tego czasu drogi tych dwóch partii się rozjechały, a wywodząca się z EPLF jedyna erytrejska partia polityczna sprzymierzyła się z Etiopią. W 2019 r. TPLF odmówił dołączenia do nowej narodowej koalicji Ahmeda i wystąpił z władz federalnych.

Wycofanie erytrejskich wojsk może poprawić sytuację w Tigraju, ale po pierwsze, nie wiadomo, czy i kiedy do niego faktycznie dojdzie, a po drugie, nie wpłynie to na ograniczenie masakr popełnianych przez siły etiopskie. Wracając do historii Seida Mussy, wymazywanie Tigrajczyków z biurokracji wskazuje, że Abiy Ahmed chce rozwiązać problem tej prowincji poprzez jej praktyczne zlikwidowanie, nawet jeśli formalnie pozostanie to wydzielona część sfederalizowanego kraju. Według uchodźców prowincja jest obecnie podzielona – zachodnią częścią rządzą Amharowie, a wschodnią Erytrejczycy.

TPLF na pewno nie zrezygnuje jednak z oporu zbrojnego. Mimo olbrzymiej przewagi sił federalnych górski teren i powszechne wsparcie Tigrajczyków pozwalają na skuteczną partyzantkę. Partia w ostatnich latach zrezygnowała z dążeń do oddzielenia Tigraju od Etiopii jako niepodległego państwa, ale nie można wykluczyć, że wróci do tego pomysłu. Dla i tak kruchego federalnego systemu w Etiopii mogłoby to oznaczać lawinę separatyzmów. Na tle wielu sąsiednich krajów – Sudanu, Sudanu Południowego, Erytrei, Somalii – Etiopia do zeszłego roku zdawała się paragonem stabilności, a być może nawet dawała nadzieję na demokratyzację. Armia tego kraju pozostaje kluczową częścią sił stabilizacyjnych w Somalii, więc międzynarodowe negocjacje z Ahmedem (Erytrea prawie nie zadaje się z innymi krajami) nie są łatwe.

