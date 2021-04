Afganistan sam sobie

Joe Biden wycofuje z Afganistanu wszystkich żołnierzy. Ogłosił, że przed 11 września 2021 r. bezwarunkowo zakończy najdłuższą amerykańską interwencję wojskową. Nie chce, by „wieczna wojna” przeszła na barki jego następcy. Sam otrzymał ją w spadku po trzech poprzednikach: Bushu, który oszołomiony zamachami 11 września ją rozpoczął, Obamie, który uznał ją za „wartą kontynuacji”, i Trumpie, który potrafił zawrzeć z talibami pokojowy deal, ale nie umiał go wyegzekwować. Bidenowi najwyraźniej nie przeszkadza perspektywa, że wycofanie żołnierzy może doprowadzić do zdobycia władzy przez talibów.