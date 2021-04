Kuba bez Castro

Po 60 latach kończy się na Kubie epoka Castro. 89-letni Raul Castro, brat zmarłego w 2016 r. Fidela, przywódcy rewolucji, który zastąpił go wpierw jako prezydent, a później, co ważniejsze, sekretarz generalny partii komunistycznej, ostatecznie rezygnuje z tej funkcji. Odchodzą także ostatni przedstawiciele starej gwardii, wśród nich numer dwa w partii, 90-letni Ramón Machado Ventura. Raul też odchodził etapami: w 2016 r. prezydentem został Miguel Diaz-Canel, dziś ledwie 60-latek, dosyć bezbarwny aparatczyk, absolutnie bez charyzmy Fidela, której też Raul nie posiadał za wiele, miał za to nazwisko; mówiło się o braciach: „serce i pięść rewolucji”.