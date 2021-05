Co się stanie z Afganistanem? Mówi były ambasador RP w Kabulu

Rozmowa z Piotrem Łukasiewiczem, żołnierzem, byłym ambasadorem RP w Kabulu, o tym, jaki sens miała polska misja w Afganistanie i co się stanie z tym krajem.

Prezydent Joe Biden zapowiedział, że amerykańskie wojsko wycofa się z Afganistanu do 11 września, czyli do 20. rocznicy zamachów na Amerykę. Jednocześnie zakończy się trwająca prawie dwie dekady interwencja NATO w tym kraju. Jej pierwotny cel – zniszczenie mającej tam swoją bazę Al-Kaidy – został osiągnięty. Ale Zachód postawił sobie również zadanie opanowania rebelii talibów oraz modernizacji państwa i społeczeństwa afgańskiego. Już dwaj poprzedni prezydenci USA – Barack Obama i Donald Trump – uznali jednak, że to cele nieosiągalne, i próbowali wycofać wojska.