Madryt w prawo

Wolność albo komunizm – pod takim hasłem szła do wyborów w regionie Madrytu prawicowa Partia Ludowa (PP). Wygrała je w brawurowym stylu: choć do większości absolutnej w lokalnym parlamencie zabrakło jej czterech głosów, jest to najlepszy wynik partii w Madrycie od dekady. PP może też liczyć na wsparcie ultraprawicowców z Vox.

Czy oznacza to zwrot w prawo w Hiszpanii rządzonej przez lewicową koalicję socjalistów z Podemos? Niekoniecznie. Madryt – z jego wielkim biznesem, konserwatywnymi mediami i umiłowaniem do liberalizmu gospodarczego – to specyficzny przypadek na hiszpańskiej mapie politycznej, tamtejsi wyborcy zwykle głosują nieco bardziej na prawo niż reszta kraju.