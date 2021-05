Biden nie zablokuje rury

Ameryka nie zablokuje dokończenia gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec – tak eksperci interpretują zeszłotygodniowy raport Departamentu Stanu dla Kongresu. Zawiera on listę podmiotów związanych z jego budową i objętych amerykańskimi sankcjami. Lista się wydłużyła, ale nie objęła – jak oczekiwano – kluczowej, należącej do Gazpromu spółki Nord Stream 2 AG. Dyplomatycznie rzecz biorąc, to zielone światło dla dokończenia gazociągu. Druga, równoległa nitka (pierwsza działa od 2011 r.