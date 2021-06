Peru ma Castillo…

Włos w Peru to 44 tys. i ciut. O tyle głosów Pedro Castillo wygrał wybory prezydenckie. Rywalka, Keiko Fujimori, próbowała – wzorem Donalda Trumpa – podważyć wynik, twierdząc, że w odległych wsiach doszło do oszustw, ale na minach i krzykach się skończyło. Ostateczny werdykt należy do trybunału wyborczego. Mało prawdopodobne, by uznał protesty przegranej.

Zwycięstwo Castillo to triumf lewicy przez dziesięciolecia niezdolnej do zdobycia władzy. Zwycięzca ma przed sobą nie lada wyzwanie.