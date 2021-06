Przeterminowana sprawiedliwość

Jeśli piszą o Polsce na arabskim portalu Al-Dżazira, to zwykle zapowiada to katastrofę. Tym razem napisali o zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego, które Sejm przegłosował w czwartek. Jeśli potwierdzi je Senat i podpisze prezydent, to już wkrótce decyzje administracyjne wydane ponad 30 lat temu nie będą mogły być podważane. „To rewolucja. Posłowie po cichu wprowadzają przepisy antyreprywatyzacyjne, które nie tylko blokują zwrot nieruchomości, ale również wypłatę odszkodowań dawnym właścicielom i ich następcom” – komentował adwokat Maciej Obrębski na portalu prawo.