Orbán na wojnie z gejami

Nowa ustawa o zakazie propagowania homoseksualizmu w szkołach to najnowszy akord węgierskiej wojny z osobami LGBTQ. Wcześniej parlament zablokował legalną zmianę płci, wprowadził do konstytucji zapis o wychowaniu dzieci w duchu chrześcijańskim oraz zakazał adopcji przez pary jednopłciowe. W kampanię zaangażował się osobiście Viktor Orbán. W październiku w wywiadzie radiowym skrytykował książkę dla dzieci z bohaterami homoseksualnymi. Nazwał ją „aktem prowokacji” i zaapelował do ludzi LGBTQ: „Zostawcie nasze dzieci w spokoju”.