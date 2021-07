Śpiewające zwycięstwo

Drugi raz w ciągu trzech miesięcy Bułgarzy poszli do urn i zagłosowali tak, że znów trudno będzie poskładać koalicję rządową. Po podliczeniu 98,9 proc. głosów zwycięzcą była populistyczna partia Taki Jest Naród, obiecująca rozliczenie skorumpowanej klasy politycznej. Szefuje jej Sławi Trifonow, wszechstronny piosenkarz i prezenter telewizyjny o emploi rockmana. Na drugim miejscu, ze stratą ledwie kilku tysięcy głosów, znajdował się GERB, ugrupowanie należące do tej samej szerokiej europejskiej rodziny politycznej co polskie PO i PSL.