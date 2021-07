Szampan cyrylicą

Tylko Rosja produkuje szampana – taką poprawkę do ustawy o napojach alkoholowych, przyjętą w ramach narodowego wzmożenia, podpisał Władimir Putin. Nakazuje ona, aby na oryginalnych produktach z Szampanii zamiast szampan pisano: wino musujące. Przy czym chodzi o informację po rosyjsku, na małej etykiecie, na głównej Francuzi mogą pisać, co chcą. Niby policzek trochę mniejszy, ale „Rosjanie i tak przeczytają tylko to, co napisane cyrylicą, czyli że konsumują zwykłe wino musujące” – orzekł Charles Goemaere, dyrektor generalny prestiżowego Komitetu Szampana, grupującego producentów i od 1843 r.