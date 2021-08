Afganistan: kolejne zwycięstwa Talibów

Choć od początku roku zdobywali kolejne regiony Afganistanu, duże miasta były poza zasięgiem talibów. To właśnie wokół miast rząd w Kabulu koncentrował siły, by przetrwać ofensywę rebeliantów, rozochoconych wycofaniem się Amerykanów. W ostatnią niedzielę strategia ta się posypała, kiedy talibowie zajęli stolice aż czterech prowincji: Nimruzu, Dżawzdżanu, Tacharu i Kunduzu. Utrata tego ostatniego jest szczególnie dotkliwa: od 2015 r. talibowie zdobyli to 400-tys. miasto już trzy razy. Odbijano je przy pomocy amerykańskich komandosów i lotnictwa.