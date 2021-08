Amerykańska reakcja na lex TVN

Waszyngton ostro zareagował na próbę uciszenia telewizji TVN przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Alarm podniósł „Washington Post”. Do opamiętania się wezwał Warszawę sekretarz stanu Antony Blinken. Senatorowie i kongresmeni ostrzegli, że kneblowanie wolnych mediów odbije się na militarnych relacjach z Polską. W telewizji CNN przedstawiciel Discovery Inc., właściciela TVN, podkreślił, że uchwalona przez Sejm ustawa zniechęci inne amerykańskie korporacje do inwestowania w Polsce. A Daniel Fried wyraził zdumienie, że w okresie napięć w stosunkach z UE, Niemcami i zimnej wojny z Rosją ekipa „dobrej zmiany” naraża na szwank relacje z kluczowym sojusznikiem.