Kryzys masowej turystyki

Następne wakacje będą inne, zwłaszcza w miejscach wcześniej dotkniętych kryzysem masowej turystyki. Przez pandemię to zjawisko – może poza Chinami – w zasadzie zniknęło i nie wszędzie powróci. Trend jest bowiem teraz taki, by odwiedzających było mniej, mają mieć za to grubsze portfele i mniej grubiańskie nawyki. W lipcu wyrzucono wreszcie wielkie wycieczkowce z laguny wokół Wenecji, a kto od przyszłego roku będzie chciał zapuścić się do starej części miasta, będzie musiał przejść przez obrotowe bramki.