Zambia wybrała prezydenta

Do sześciu razy sztuka: 59-letni Hakainde Hichilema, czyli HH, pięć razy przegrał wybory prezydenckie w Zambii. A teraz, zdobywając 58 proc. głosów, triumfalnie pokonał ustępującego prezydenta Edgara Lungu, który zresztą tuż po poprzednich wyborach wsadził go na 4 miesiące do najcięższego więzienia, a w sumie był zatrzymywany 15 razy. HH to postać modelowa: pasterz bydła z ubogiej rodziny, który postawił na edukację, z państwowym stypendium skończył ekonomię na uniwersytecie w Lusace i MBA w Birmingham.