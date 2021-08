Co się stało w Kabulu?

Budujący z zachodnią pomocą od 20 lat demokrację Afganistan zawalił się w 10 dni. A sceny z lotniska w Kabulu trafią do wielkiej księgi symboli, jak wcześniej ewakuacja Sajgonu i płonące wieże Nowego Jorku. Jak mogło się stać to, co się stało?

Pierwszy esemes przyszedł w czwartek: „Tracimy zmysły ze strachu”. Nadany z jeszcze wolnego Kabulu. Kolejne: „Pomóż mojej rodzinie, taliban chodzi po domach”, „potrzebuję wizy”, przychodziły już ze stolicy Afganistanu zajmowanej przez rebeliantów. Adresowane do Polaków, z którymi autorzy wiadomości współpracowali siedem lat temu. 15 sierpnia, kiedy wojsko polskie celebrowało święto w kraju, w Afganistanie ludzie gromadzili się pod bramami lotniska. Podobno Amerykanie zaczęli wywozić swoich.