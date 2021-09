Izraelska akcja szczepień na covid-19

To działa, mówi izraelski premier Naftali Bennett i namawia, by szczepić się trzecią, przypominającą dawką, dostępną w Izraelu od 12 lipca. W 9-milionowym kraju zrobił to już co piąty obywatel, od 30 lipca trzeci raz można kłuć seniorów (pierwszy był 61-letni prezydent Jicchak Herzog), a teraz ministerstwo zdrowia dopuściło nową rundę dawek dla młodzieży powyżej 12. roku życia, głównie po to, by w nowym roku szkolnym, też zaczynającym się 1 września, uniknąć konieczności przechodzenia do zdalnej nauki.