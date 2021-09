Norwegia: kraj ekościemy

Norweski cud ekologiczny nie byłby możliwy bez gigantycznego eksportu ropy naftowej. A Norwegów ta prawda zaczyna coraz bardziej uwierać.

Eldorado słynące z fiordów, lasów, lodowców, czystego powietrza i wody z kranu, która smakuje jak ze źródła – oto Norwegia, kraj wysokiej świadomości ekologicznej, przodujący w zielonych rozwiązaniach. Ale to również jeden z czołowych na świecie producentów ropy naftowej. A mimo to kojarzymy Norwegię z ochroną środowiska i jakże modnym zrównoważonym rozwojem. Czy to zasługa świadomej polityki marketingowej? Zielona ściema bogatego państwa, które aż 19 proc. przychodów czerpie z wydobycia ropy i jej eksportu?