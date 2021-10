Sława mistrzom!

Bokser Ołeksandr Usyk, nowy mistrz świata wagi ciężkiej, tak jak kilku innych ukraińskich sportowców powinien być dumą miejscowych patriotów. A dla wielu jest problemem.

Ołeksandr Usyk wstrząsnął światem bokserskiej wagi ciężkiej. To kolejny Ukrainiec, który dochrapał się zwycięskich pasów w tej kategorii, po obu Kliczkach: Witaliju i Władimirze. Na początku października posłał nie tylko na deski, ale i do szpitala wielkiego – dosłownie i w przenośni – Anthony’ego Joshuę, odbierając mu pasy kilku organizacji: WBA, WBO i IBF.

Ogłoszony „ukraińskim kozakiem” 34-latek chętnie ten wizerunek podtrzymuje. A to fryzurą na glacę, a to osełedcem, który czasem sobie zapuszcza, a to wąsami dochodzącymi aż do dolnej szczęki.