Cios w malarię

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zatwierdziła pierwszą szczepionkę przeciw malarii. To przełom, bo działanie preparatu Mosquirix jest wymierzone nie w samego wirusa, a w jednokomórkowego pierwotniaka, który jest jego źródłem. Producent, brytyjski koncern GlaxoSmithKline, pracował nad Mosquirixem od trzech dekad – zmniejsza on prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu choroby u dzieci, choć jego skuteczność gwałtownie spada po pierwszym roku życia pacjenta. No i celuje tylko w zarodźca sierpowatego (Plasmodium falciparum), który odpowiada za rozwój malarii w Afryce Subsaharyjskiej, będzie więc nieskuteczny w innych regionach świata.