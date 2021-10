Kolumb z cokołu

Posąg kobiety i autochtonki w miejscu posągu Krzysztofa Kolumba na reprezentacyjnej alei? To się dzieje w stolicy Meksyku – kraju, który świętuje dwustulecie wyzwolenia spod hiszpańskiej korony, a przy okazji rewiduje historię konkwisty. Częścią tej rewizji jest strącenie z cokołu sławnego żeglarza – w historii pisanej przez zwycięzców nazywanego „odkrywcą Ameryki”. W optyce rdzennych ludów Kolumb to ten, który przyciągnął do Ameryki nieszczęścia (choć dla ścisłości – naczelnym oprawcą ludów dzisiejszego Meksyku był Hernan Cortes; jednak to od Kolumba wszystko się zaczęło).