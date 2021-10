Czeski dramat powyborczy

Prezydent Miloš Zeman w poniedziałek wciąż był w szpitalu. A to bardzo komplikuje życie polityczne w Czechach. W niedawnych wyborach rządzący populiści, kierowani przez premiera Andreja Babiša, stracili większość. Wygrała wielobarwna koalicja chadeków, samorządowców i Partii Piratów. Ale do formalnego przejęcia władzy niezbędny jest zdrowy prezydent. Albo ktoś, kto go zastąpi.

Zeman, który przez lata wspierał Babiša, trafił do szpitala – prawdopodobnie nieprzytomny – niedługo po wyborach, które odbyły się 8 i 9 października.