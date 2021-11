Rumunia rekordzistką covidową

Covid, drogi gaz i kryzys polityczny – wszystko to spadło na Rumunię niemal jednocześnie, choć spodziewanie. Rumunia jest dziś smutnym mistrzem Europy – prawie połowa dziennych zgonów covidowych w UE to przypadki z tego 20-milionowego kraju. W zeszłym tygodniu ich liczba przekraczała 600 dziennie. W ciągu ostatnich 18 miesięcy to ponad 18 tys. Eksperci mówią już o „drugiej Lombardii”, nawiązując do pandemii w tym regionie Włoch w zeszłym roku. Winne są niski poziom wyszczepienia (37 proc.