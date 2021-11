Szaman skazany

Na 3,5 roku więzienia został skazany Jacob Chansley, „szaman” w hełmie z rogami, który z innymi fanami Donalda Trumpa 6 stycznia wdarł się do siedziby Kongresu, by przeszkodzić w zatwierdzeniu wygranej Joe Bidena w wyborach. Chociaż Chansley nie używał przemocy i okazał skruchę, ukarano go jako jednego z liderów szturmu na Kapitol, w którym zginęło 5 osób. Miecz Temidy może też spaść na kilkudziesięciu innych szturmowców, otumanionych przez ówczesnego prezydenta. Samego Trumpa i jego pretorianów prawdopodobnie nie spotka nic złego, choć to oni podżegali tłum, by nie pozwolił na przekazanie władzy w ręce nowego prezydenta.