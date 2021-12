Ucieczka Royal Dutch

Jedna z największych korporacji energetycznych świata, Royal Dutch Shell, zamierza uciec z Unii Europejskiej – podatkowo i fizycznie. Zarząd firmy zajmującej się głównie wydobyciem i sprzedażą ropy naftowej oraz gazu ziemnego zaproponował udziałowcom likwidację dwóch klas udziałów – dziś holenderskich i brytyjskich – a także zamknięcie jednej z dwóch siedzib firmy w Hadze i przeniesienie wszystkich pracowników do Londynu. Będzie to oznaczać rezygnację – po 114 latach – z członu „Royal Dutch”, odnoszącego się do holenderskiej monarchii.