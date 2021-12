USA: Głośny proces Ghislaine Maxwell

Była prawą ręką miliardera Jeffreya Epsteina – wabiła dla niego nieletnie dziewczyny i zapewniała mu uznanie na salonach. Nie był pierwszym potworem, któremu służyła.

Z jej salonowych gestów i swobodnego zachowania można by sądzić, że to jeszcze jedno przyjęcie, które przyszło jej zorganizować. Na salę wchodzi z lekkim uśmiechem, odprężona. Na powitanie przytula swoich prawników, muskając się policzkami, gawędzą. Jej brat i siostra przysiadają się bliżej, by zamienić kilka zdań, zawsze po francusku. Ale dzieli ich szklane przepierzenie.

Bo to nie jest ogród willi w Palm Beach, tylko sala rozpraw nowojorskiego sądu. 59-letnia Ghislaine Maxwell, bywalczyni salonów, ma na sobie nie koktajlową sukienkę, lecz więzienny uniform.