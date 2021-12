Wschodnie rewanże

Czy zgrupowanie rosyjskich wojsk na granicy z Ukrainą to wstęp do inwazji – Kijów ostrzega, że może do niej dojść już w styczniu – czy tylko widowiskowy geopolityczny blef? Rosja wygląda na przygotowaną do wojny, także ideologicznie. Prezydent Władimir Putin wymyślił pretekst, wraca do retoryki o demontażu ZSRR jako największej tragedii ostatnich dziesięcioleci. Twierdzi, że pora ratować siostrzaną Ukrainę, zainfekowaną przez Zachód, objawem tej choroby są ukraińskie starania o zbliżenie z NATO.