Bliskowschodnie klocki

Jest taka popularna gra, jenga, polegająca na wyciąganiu drewnianych klocków ze środka zbudowanej z nich wieży – chodzi o to, żeby konstrukcja się nie zawaliła. Cały Bliski Wschód w nowym roku będzie grał w jengę, bo swój klocek – największy ze wszystkich – postanowili wyciągnąć Amerykanie. Zawalenie się wieży będzie oznaczać regionalną wojnę. To, co rozpoczął Barack Obama, z pełnym przekonaniem kontynuuje Joe Biden. Dlatego w nowym roku Waszyngton będzie zabiegał o przynajmniej częściowy powrót Iranu do umowy nuklearnej z 2015 r.