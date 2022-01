Klub skandalistów

Dwa skandale wstrząsają Wielką Brytanią: jeden rządem, drugi monarchią. Boris Johnson, wprowadzając drastyczne ograniczenia dla ludności w związku z pandemią – sam nie tylko ich nie przestrzegał, ale nic sobie z nich nie robił. Co gorsza, dopuścił do pijackiej imprezy najbliższych współpracowników na Downing Street, dosłownie w przeddzień pogrzebu księcia Filipa, w kraju ogarniętym żałobą. Impreza ma już w mediach angielski akronim BYOB – od Bring your own bottle, przynieś własną butelkę.