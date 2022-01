Zemsta Serbów na Australijczykach

„Rio Tinto deportowane! Serbia–Australia 1:1”. Takim tytułem belgradzki tabloid „Kurir” przywitał niespodziewaną decyzję premier Any Brnabić o zerwaniu umowy z australijsko-brytyjskim potentatem wydobywczym, dotyczącej budowy wielkiej kopalni litu w dolinie rzeki Jadar. „To koniec Rio Tinto w Serbii”– ogłosiła z emfazą. Zestawienie tego faktu z deportacją z Australii niezaszczepionego tenisisty Novaka Djokovicia – wielu Serbów uznało to za poniżające nie tylko dla ich słynnego rodaka, ale i całego kraju – narzuca się to samo.