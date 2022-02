Senior Mattarella

Potrzeba było sześciu dni i ośmiu głosowań, aby… nic się nie zmieniło. W sobotę zgromadzenie członków obu izb parlamentu oraz przedstawicieli regionów wybrało na prezydenta Włoch Sergio Mattarellę, czyli dotychczasową głowę państwa, 80-letniego polityka centrolewicy, który przez ostatnie miesiące zarzekał się, że siedem lat i basta – nie chce drugiej kadencji. Co go skłoniło do zmiany decyzji? Zwolennicy twierdzą, że odpowiedzialność za państwo, bo Włochom groził powrót politycznego chaosu.