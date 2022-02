Gdzie hula wiatr

Ogłaszane są właśnie wyniki wielu narodowych spisów powszechnych przeprowadzanych co 10 lat – zgodnie ze światowymi regułami statystyki. Jak podał GUS, w latach 2011–21 ubył niecały procent Polaków; dużo większy problem ma Bułgaria i Chorwacja, gdzie te spadki w ciągu dekady przekroczyły 10 proc. Bułgarski Narodowy Urząd Statystyczny doliczył się 6,5 mln mieszkańców – tyle co w 1948 r., i aż o 885 tys. mniej niż przed 10 laty (w 1985 r. było rekordowe 8,9 mln Bułgarów). Prezydent Rumen Radew ogłosił stan „katastrofy demograficznej”, a analitycy twierdzą, że odpowiadają za to, pół na pół, masowa emigracja do innych krajów Unii oraz wysoki ujemny przyrost naturalny.