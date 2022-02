Najciemniej pod zniczem

W olimpijskim Pekinie najważniejsza miała być rywalizacja sportowa, tymczasem gospodarze postarali się, by z zawodów zrobić igrzyska polityczne. Do historii przejdzie szczyt przywódcy ChRL Xi Jinpinga i prezydenta Rosji Władimira Putina. Spotkali się na godzinę przed ceremonią otwarcia zawodów i wygłosili wspólny pogląd na współczesny świat, wskazali, w jakich obszarach zamierzają się wspierać. Kwestii łączących jest tyle, że Xi z Putinem na ich wymienienie potrzebowali ok. 20 stron.

Zgadzają się, że należy pilnie postawić tamę dalszemu rozszerzaniu nie tylko NATO, ale także wpływów Zachodu w innych rejonach globu.