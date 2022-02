W przeddzień 18. urodzin, 3 lutego 2022 r., korporacja Meta Platforms (do niedawna Facebook) straciła na giełdzie ponad 230 mld dol., 26 proc. swej rynkowej wartości. To największy spadek w dziejach nowojorskiej giełdy, który wywołał falę komentarzy, czy to początek końca projektu Marka Zuckerberga? I co to znaczy dla całego cyfrowego kapitalizmu, którego największe firmy stały się tak wielkie, że politycy zaczęli się ich obawiać, wszczynając postępowania antymonopolowe. Wszak rok rozpoczął się od wieści, że firma Apple przekroczyła 3 bln dol.