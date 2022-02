JET, największy na świecie reaktor termojądrowy

Te epokowe rezultaty przybliżają nas o krok do realizacji największego z wyzwań nauki i inżynierii – ogłosili szefowie organizacji związanych z projektem Joint European Torus. JET to największy na świecie, a stojący w Wielkiej Brytanii, reaktor termojądrowy, czyli urządzenie, w którym energia produkowana jest na drodze syntezy jąder lekkich pierwiastków. W jego wnętrzu dzieje się to, co we wnętrzach gwiazd.

Dwa miesiące temu udało się w JET podgrzać gaz złożony z izotopów wodoru do temperatury 150 mln st.