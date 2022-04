Good morning, Vietnam

Król zupek błyskawicznych z Ukrainy zakłada w USA fabrykę samochodów elektrycznych, za co dziękuje mu Joe Biden? Tak, wszystko to prawda. Co więcej, chodzi o Wietnamczyka, który mówi po rosyjsku. 53-letni Pham Nhat Vuong z Hanoi studiował w Moskwie geologię, w ramach umowy o wymianie studentów, i znany był z talentów matematycznych, ale pociągnęło go w inną stronę. Osiadł w Charkowie, za pożyczone od rodaków pieniądze założył wietnamską restaurację, następnie uruchomił fabryczkę klusek instant, aż wreszcie zdominował ukraiński rynek tego typu żywności.