Ziemia niechciana. Czy w tej wojnie naprawdę chodzi o Donbas?

W tej wojnie podobno chodzi o Donbas. Ale okupowany Donbas to kraina bezprawia i korupcji. Dwa totalitarne parapaństwa rządzone przez zależnych od Moskwy watażków. Po co on komu?

Dima wyjechał stąd tuż przed wojną. Już po drugiej stronie linii rozgraniczenia zdążył wysłuchać wystąpienia Władimira Putina. Ten oznajmił, że Rosja uzna niepodległość Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej (DNR i ŁNR). – Znajomi, którzy zostali w Doniecku, nawet się ucieszyli – mówi Dima. – Zawsze to jakaś szansa na przełamanie marazmu. W rozmowach najczęściej padało słowo „nadzieja”. – I znajomi pobiegli pod pomnik Lenina, żeby odkorkowywać szampana?