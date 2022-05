Wielka Brytania odsyła nielegalnych emigrantów do Afryki

W tej konkretnej sprawie brexit akurat mocno utrudnił zadanie.

Brytyjski rząd ogłosił, że nielegalnych imigrantów, którzy przybywają drogą morską albo ukryci w ciężarówkach, będzie się wysyłać do Ruandy w środkowej Afryce. Tam będą mogli złożyć wniosek o azyl, a jeśli przejdą pozytywnie procedurę, będą mogli tam zamieszkać, przy brytyjskim wsparciu jeśli chodzi o reorientację zawodową i naukę języka. Natomiast drzwi do Albionu będą mieli zamknięte. Boris Johnson ogłosił, że jest to gest humanitarny, ma uderzyć w przemytników i ograniczyć skalę nieszczęść.