Ameryka vs. aborcja

Wygląda na to, że zdominowany przez konserwatystów amerykański Sąd Najwyższy odbierze kobietom konstytucyjną gwarancję prawa do aborcji zawartą w orzeczeniu z 1973 r., wynikającym z precedensu Roe vs. Wade. Wskazuje na to opinia większości SN przygotowana jako uzasadnienie tej decyzji przez sędziego Samuela Alito. Sąd jeszcze deliberuje w tej sprawie, ale przeważa pogląd, że pięcioro na dziewięcioro sędziów nie ustąpi i uchyli prawie 50-letni precedens. Wcześniejsze ujawnienie przez media jego zamiarów wywołało burzę – w całej Ameryce od tygodnia trwają masowe protesty ruchu Pro Choice.