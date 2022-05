Włosi dwojga nazwisk

Po decyzji Sądu Konstytucyjnego, pod przewodnictwem byłego premiera Giuliano Amato, nowonarodzeni Włosi będą otrzymywać automatycznie nazwiska obojga rodziców, którzy sami zdecydują, co dalej. Czy dziecko będzie nosić oba i w jakiej kolejności (gdyby nie osiągnęli porozumienia, o kolejności zdecyduje sąd), czy zachowa jedno: po ojcu bądź po matce. Ten ostatni wybór to będzie nowość we włoskim prawie; przez lata dziecko mogło nosić tylko nazwisko ojca, od 2016 r. – także obojga rodziców (Włoszki zwykle po ślubie zachowują swoje rodowe).