Urlop menstruacyjny

Nowe pojęcie, licencia menstrual, wprowadził hiszpański rząd w projekcie ustawy, który wyciekł do mediów. To pionierskie w Europie rozwiązanie przewiduje, że w przypadku szczególnie bolesnych miesiączek (a zdaniem Hiszpańskiego Towarzystwa Ginekologiczno-Położniczego doświadcza ich co trzecia kobieta) będzie na wniosek lekarza przysługiwał co miesiąc trzydniowy płatny urlop. Projekt z miejsca wywołał ożywione polemiki, a odmienne stanowiska, jak się okazało, ujawniły się także w ramach lewicowej koalicji (nawiasem: w rządzie Pedro Sáncheza jest 14 kobiet i 8 mężczyzn).