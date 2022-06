Depp vs. Heard: sąd online i medialne igrzyska. Co wynika z tej sprawy?

Być może zmęczenie pandemią i wojną w Ukrainie spowodowało, że uwagę świata przykuł hollywoodzki proces z przemocą domową w tle. A może po prostu każde stulecie musi mieć swoje medialne igrzyska?

Gdyby wybrać jedynie trzy najbardziej wymowne momenty tego procesu, pierwszy byłby następujący: Johnny Depp z okna swojego czarnego Lincolna Navigatora macha do wiwatujących fanów zebranych przed sądem w Fairfax, w stanie Wirginia. Jego samochód podjeżdża pod budynek, aktor wysiada, odwraca się do tych, którzy czekali tu na niego od wielu godzin, uśmiecha się i wchodzi do sądu. Kilkoro fanów aktora w tym samym czasie przy stanowiskach reporterskich opowiada, że wzięło cały przysługujący im w roku urlop, żeby o tym historycznym procesie opowiedzieć kiedyś swoim dzieciom.