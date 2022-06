Tułacz Assange

Jest zgoda brytyjskiej minister spraw wewnętrznych na ekstradycję do USA Juliana Assange’a, twórcę serwisu WikiLeaks. Urzędnicy ministerstwa argumentowali, że decyzja Priti Patel była w zasadzie automatyczna i wydana za zgodą sądów, które uznały, że odesłanie Assange’a do Ameryki nie naruszy jego prawa do rzetelnego procesu. Ekstradycja automatyczna nie będzie. Obrońcy zapowiadają odwołanie do brytyjskiego Sądu Najwyższego. Mogą się też zwrócić do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.