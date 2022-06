Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Kilkaset ofiar, wielu rannych

Trzęsienie ziemi o sile 6,1 w skali Richtera, do którego doszło w środę na wschodzie Afganistanu (w pobliżu granicy z Pakistanem), było odczuwalne przez 119 mln ludzi w Afganistanie, Pakistanie i Indiach. W katastrofie zginęło co najmniej 280 osób (liczba ofiar wciąż rośnie), a kilkaset zostało rannych, przekazało afgańskie MSW.

Większość ofiar odnotowano w afgańskiej prowincji Paktika – 255 osób zginęło, ponad 200 jest rannych. W prowincji Chost potwierdzono na razie 25 ofiar śmiertelnych i 90 rannych, w Nangarhar – pięć ofiar śmiertelnych. W Paktice zniszczeniu uległo 90 domów i prawdopodobnie kilkadziesiąt osób jest uwięzionych pod gruzami.

Minister spraw wewnętrznych Afganistanu Salahuddin Ayubi powiedział, że liczba ofiar prawdopodobnie wzrośnie. „Niektóre wioski dotknięte katastrofą znajdują się na odległych obszarach górskich, a zebranie szczegółów zajmie trochę czasu” – stwierdził. Nieznana jest nadal liczba ofiar w Pakistanie i Indiach.

