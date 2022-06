Pyrrusowa aborcja. Prawica w USA może jeszcze pożałować

Liberalna Ameryka drży, że na uchyleniu precedensu Roe v. Wade się nie skończy.

Zdominowany przez konserwatystów amerykański Sąd Najwyższy odebrał kobietom konstytucyjne prawo do przerywania ciąży. Uchylenie gwarantującego to prawo precedensu Roe v. Wade przywraca stan sprzed 1973 r., kiedy o dopuszczalności aborcji decydowały poszczególne stany. Przewiduje się, że mniej więcej połowa z nich wprowadzi zakazy, od niemal totalnej prohibicji, jak w Teksasie, do restrykcji ograniczających możliwość przeprowadzenia zabiegu do pierwszego trymestru ciąży, z minimalnymi lub żadnymi wyjątkami.