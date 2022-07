Casting na premiera

Torysi po dymisji Borisa Johnsona mają dziś taki sam problem jak kilka innych dużych partii na Zachodzie – to, co się podoba partyjnym elitom, nie podoba się partyjnym szeregowcom. Dobiega końca pierwszy etap selekcji nowego lidera Partii Konserwatywnej na Wyspach, a co za tym idzie – nowego brytyjskiego premiera. Jeszcze w poniedziałek liczyły się wciąż cztery osoby – Rishi Sunak, do niedawna minister finansów, Liz Truss, do niedawna szefowa MSZ, oraz dwie mniej znane polityczki: Penny Mordaunt i Kemi Badenoch.