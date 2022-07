Sri Lanka – państwo upadłe

Kryzys w 22-mln Sri Lance nie skończy się szybko. Jest najgłębszy od uzyskania niepodległości i na horyzoncie nie widać nikogo, kto potrafiłby naprawić upadłe państwo i podnieść z ruin gospodarkę. Na 20 lipca zaplanowano głosowanie w parlamencie i wybór nowego prezydenta. Dotychczasowy – Gotabaya Rajapaksa – pod naporem protestów uciekł do Singapuru, skąd przysłał mail z rezygnacją. Szanse na zostanie jego następcą ma mieć premier Ranil Wickremesinghe, ale ulica też go nie znosi, manifestanci dopiero co spalili mu dom.