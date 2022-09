Sprawca chaosu w Iraku: Muktada al-Sadr. Ciągle wycofuje się z polityki

Sprawca najnowszego chaosu w Iraku Muktada al-Sadr zachowuje się jak Chomeini, mówi jak Chomeini. I chciałby władzy – jak Chomeini.

Gdy ostatnim razem Muktada al-Sadr na zawsze odchodził z polityki – a było to zaledwie we wrześniu zeszłego roku – powiedział, że Irakijczycy jeszcze tego pożałują. I szybko pożałowali. To było w środku kampanii wyborczej, ludzie wyszli na ulice, zaczęły się strzelaniny, wyglądało na to, że wybory w ogóle się nie odbędą.

Do Nadżafu ruszyły pielgrzymki. Ale nie te tradycyjne, do meczetu Imama Alego, czyli jednego z najświętszych miejsc szyickiego islamu, tylko do pobliskiego domu Sadra, szyickiego duchownego dość niskiej rangi (gdyby chodziło o Kościół katolicki, nie byłby nawet biskupem), ale o wielkich wpływach politycznych.