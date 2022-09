Jimmie Åkesson nacjonalistą był od małego. Teraz będzie zmieniał Szwecję

Jammie Åkesson wielokrotnie wyrażał podziw dla Viktora Orbána, popierał Donalda Trumpa, a przed wojną w Ukrainie na pytanie, który z przywódców jest mu bliższy, Joe Biden czy Władimir Putin, odparł, że nie wie.

Ma 43 lata i już przez trzecią część swojego życia rządzi partią Szwedzkich Demokratów. To szmat czasu. I kiedy patrzy się na jego zdjęcia z różnych okresów, widać zmianę stylu. Na początku Jimmie Åkesson nie pasował do salonów – z nadłamaną górną jedynką, w tanich okularach, z fatalną fryzurą i w źle dobranych garniturach, które co jakiś czas zamieniał na strój ludowy.

Teraz dress code lidera szwedzkich nacjonalistów jest bardziej wyrafinowany i oparty na kontrastach: drogie, dodające powagi oprawki okularów, nienaganne zęby i włosy skrupulatnie zaczesane do tyłu.