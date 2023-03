Fronda wśród anglikanów

Złe wieści przed koronacją Karola III, zwierzchnika Kościoła Anglii. To Kościół macierzysty dla Wspólnoty Anglikańskiej, obejmującej 42 autonomiczne struktury wyznaniowe, w sumie ok. 85 mln wiernych. Większość żyje poza Anglią, w Afryce, Azji, na południu globu. I to właśnie stamtąd wyszła fronda przeciwko Kościołowi-matce, którym dziś kieruje biskup Canterbury Justin Welby (po prawej). Tarcia między „progresywną’’ Północą a konserwatywnym Południem nie są nowe, ale sprzeciw aż 12 anglikańskich prymasów, m.in. z Sudanu Południowego, Konga, Ugandy, Mjanmy, Bangladeszu, Egiptu i Melanezji, oznacza ich zaostrzenie.

W lutym synod generalny Kościoła Anglii zgodził się na udzielanie przez jego duchowieństwo błogosławieństwa w formie specjalnej modlitwy parom homoseksualnym, ale powtórzył, że małżeństwo to związek mężczyzny z kobietą. To ta decyzja wywołała bunt na pokładzie. Frondyści zakwestionowali zarówno decyzję, jak i przywództwo abp. Welby’ego („pierwszego wśród równych’’) we Wspólnocie. Nie widzą siebie w przymierzu z takim Kościołem Anglii (co nie oznacza, że wyjdą ze Wspólnoty). Welby, dążąc do obniżenia napięcia, zasugerował, że gotowy jest do dyskusji nad swą rolą we Wspólnocie, a nawet do ustąpienia.

Zapowiedź bojkotu demokratycznych uchwał Kościoła-matki i wypowiedzenia lojalności jego przywódcy to jednak sygnał poważnego kryzysu między tradycjonalizmem a reformizmem. Nieoczekiwanie wewnętrznym sporem wśród anglikanów zajął się w przemówieniu tuż przed rocznicą inwazji sam prezydent Putin. Uznał tę kontrowersję za przykład moralnej degrengolady Zachodu.